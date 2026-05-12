Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha commentato il futuro di Massimiliano Allegri, tecnico della squadra di calcio di Milano. Ha detto che le parti coinvolte avranno modo di capire cosa fare al termine della stagione. Non sono state fornite ulteriori specifiche sui passaggi successivi o sulle eventuali decisioni da prendere. La questione rimane aperta e dipenderà dagli esiti delle prossime settimane.

Il finale di stagione del Milan sarà decisivo sia per le sorti future del club che per il futuro del suo condottiero. Massimiliano Allegri, dopo settimane molto complicate con diversi risultati deludenti, sarebbe finito sotto la lente d'ingrandimento del club. Dopo un solo anno dal ritorno in rossonero, l'allenatore è stato sommerso da alcune critiche, con anche delle voci legate al suo addio. In più occasioni però, durante alcune conferenze, l'allenatore livornese ha smentito queste voci, confermandosi ancora sulla panchina del diavolo. A far chiarezza sul suo futuro ci ha pensato Matteo Moretto, noto esperto di mercato, con un video pubblicato sul proprio canale YouTube.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri sotto esame? Moretto: “A fine campionato le parti capiranno che fare”

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Al Milan sono un po' tutti sotto esame. Tanto dipenderà dalla Champions, ma determinate scelte potrebbero anche non dipendere dalla Champions. Sicuramente l'operato di Allegri è sotto esame e a fine anno capiremo se le parti decideranno di continuare in x.com

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