Luca Diddi ha commentato il momento attuale del Milan, criticando l’operato di Allegri. Ha affermato che l’allenatore cerca di portare a termine il lavoro con una squadra che, a suo dire, perde acqua da tutte le parti. La sua analisi si concentra sulla situazione tecnica e sulle difficoltà del club nel finale di stagione. Diddi non ha fatto riferimenti a eventi specifici, concentrandosi invece sulla percezione generale della squadra.

Il momento vissuto dal Milan sta continuando ad essere sotto ai riflettori di tutti. Molti opinionisti stanando il finale di stagione vissuto dai rossoneri di Allegri. Tra le voci più recenti che hanato la situazione rossonera c'è quella di Luca Diddi, conosciuto sui social come 'Il tattico'. Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, giornalista sopivo di fede rossonera, Diddi ha voluto analizzare, senza filtri, la gestione del Milan, soprattutto dopo la partita contro la Juventus. Le sue parole: "Allegri si è reso conto della situazione attuale del Milan e cercherà di portare la barca che perde acqua da tutte le parti in porto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Diddi sul Milan: “Allegri vuole portare la barca che perde acqua da tutte le parti in porto”

Notizie correlate

La Remigrazione conquista Napoli (mentre le proteste fanno letteralmente acqua da tutte le parti)Napoli, 27 apr – Essere alla presentazione della proposta di legge a Napoli è “un diritto, ma soprattutto un dovere perché non possono esistere città...

Leggi anche: Il Louvre come Macron: fa acqua da tutte le parti

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Diddi: In questo Milan solo Allegri poteva fare bene; MN - Turci non ha dubbi: Il mercato del Milan si farà insieme ad Allegri; La critica di Giuliani. Milan-Juve è stato un mortorio; Romano sul futuro di Jackson: Nome a sorpresa per l'estate del Milan. L'idea di giocare in Italia lo...

Diddi: In questo Milan solo Allegri poteva fare beneLuca Diddi, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha commentato così il momento del Milan: Allegri si è reso conto della situazione attuale del Milan e cercherà di portare la barca che ... msn.com

Milan-Juventus, Tacchinardi una furia contro Allegri: lite in diretta con Pazzini e PellegattiPer l'ex giocatore bianconero, Alessio Tacchinardi, la colpa del brutto spettacolo in Milan-Juventus è riconducibile al gioco attendista del tecnico rossonero. Le accuse a Pressing su Canale5. sport.virgilio.it

Caso Becciu, altro pasticcio di Diddi: depositati atti pieni di omissis x.com

Caso Becciu, altro pasticcio di Diddi: depositati atti pieni di omissis facebook