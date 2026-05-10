Letizia | Rispetto Furlani come uomo ma non come ad del Milan Non ha ottenuto ciò che aveva promesso

Letizia ha espresso rispetto personale per Furlani come individuo, ma ha criticato il suo ruolo di amministratore delegato del Milan. Ha affermato che Furlani non ha raggiunto gli obiettivi promessi, mettendo in discussione le sue performance alla guida del club. La dichiarazione arriva in un momento in cui il Milan sta affrontando sfide e aspettative legate alla gestione e ai risultati sportivi.

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Nelle ore che portano alla sfida contro l'Atalanta, in casa Milan si respira un'aria pesante. Le recenti sconfitte, i pochi punti ottenuti nelle ultime partite e un andamento al di sotto delle aspettative nel girone di ritorno hanno portato il Diavolo a perdere tante certezze. Il posto Champions non è più al sicuro: servono 6 punti nelle ultime tre partite per blindare la qualificazione. A questo si aggiungono le tensioni societarie delle ultime settimane, con la petizione lanciata dai tifosi per chiedere le petizioni di Giorgio Furlani e la posizione del direttore sportivo Igli Tare che sembra sempre più in bilico. In merito al momento del Milan e alle vicende che stanno segnando il mondo rossonero si è espresso anche Francesco Letizia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Letizia: “Rispetto Furlani come uomo, ma non come ad del Milan. Non ha ottenuto ciò che aveva promesso” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan, caos Furlani. Letizia: “All’inizio l’ho elogiato, ma ora il tempo è finito”In questi giorni si sta parlando moltissimo di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del Milan. Milan, Letizia: “Leao ha un grande rapporto con Furlani. Ecco la verità sul suo futuro”Nelle ultime settimane il futuro di Rafael Leao sembrerebbe essere più in bilico che mai. Si parla di: Letizia: Rispetterò sempre Furlani come uomo e come manager finanziario, ma non posso più sottrarmi dal non apprezzarlo come ad del Milan; Dal gesto (atteso) di Maignan alla contestazione a Furlani: cosa emerge in vista di domenica.