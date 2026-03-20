Ventura | Italia al Mondiale? C' è positività altro che come in Svezia

Nell’ultima puntata di Only Fanta - Tutti Teorici, l’ex commissario tecnico della Nazionale ha commentato le possibilità di qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale, sottolineando un atteggiamento positivo e differente rispetto alla situazione vissuta in Svezia. Ha espresso fiducia nella squadra di Gattuso, menzionando anche il suo passato come allenatore azzurro. La discussione si è concentrata sulle prospettive di qualificazione della squadra italiana.

Ospite dell'ultima puntata di Only Fanta - Tutti Teorici (guarda l'episodio completo), l'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura ha parlato delle possibilità che ha la squadra di Gattuso di qualificarsi al prossimo Mondiale, con un riferimento al suo passato sulla panchina azzurra. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ventura: "Italia al Mondiale? C'è positività, altro che come in Svezia" Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 3-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano doppia della Svezia che allunga nuovamente Leggi anche: Qualificazioni mondiale, Italia ko contro la Svezia: azzurre sconfitte nella prima gara del girone Tutto quello che riguarda Ventura Italia al Mondiale C'è... Temi più discussi: Come giocherà l'Italia contro l'Irlanda del Nord ai playoff: Gattuso non vuole ripetere gli errori di Ventura e Mancini; Gattuso e l'Italia in crisi: non dobbiamo battere l'Irlanda del Nord, ma la paura; L’IA dice a Gattuso i convocati dell’Italia per i playoff dei Mondiali 2026: fuori Retegui, c’è Gallo; L’Italia e i Mondiali mancati: storia e cosa imparare dal passato. Ventura: Quando l’Italia ha perso i Mondiali con la Macedonia, ho ricevuto 200 telefonate a mezzanotteGian Piero Ventura racconta cosa accadde al fischio finale di Italia-Macedonia del Nord, quando la Nazionale di Mancini fallì la qualificazione ai Mondiali ... fanpage.it Ventura: Al fischio finale contro la Macedonia ho ricevuto 200 telefonateGian Piero Ventura ha rivelato un retroscena curioso legato al finale di Italia-Macedonia del Nord, la partita che sancì l’esclusione degli Azzurri dai Mondiali. Di Nazionale e molto altro l’ex ct ne ... msn.com Gian Piero Ventura racconta cosa accadde al fischio finale di Italia-Macedonia del Nord, quando la Nazionale di Mancini fallì la qualificazione ai Mondiali come aveva fatto la sua: https://fanpa.ge/Pq18C - facebook.com facebook