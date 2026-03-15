LIVE Italia-Svezia 1-3 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | azzurre costrette alla mano singola l’hammer torna alla Svezia

Durante la partita di curling tra Italia e Svezia, le azzurre sono state costrette a giocare con una sola mano, poiché l’hammer è passato alla squadra svedese. La guardia centrale di Lo Deserto ha aperto l’end, mentre Stenlund ha risposto con un tiro al centro della casa, proprio vicino alla pietra italiana. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.07 Guardia centrale di Lo Deserto in apertura di end. Risponde Stenlund con un draw al centro della casa proprio ietro la stone azzurra. TERZO END 21.04 Draw di Constantini perfettamente al centro della casa. Punto alle azzurre, ma hammer che torna in mano alla Svezia. 21.03 Tenta un freeze sulla stone appena giocata dalle azzurre Wranaa. Il suo sasso non si incollaa perfettamento a quello delle italiane, ma è comunque coperto e porta a due i punti provvisori delle Svezia. Contantini sarà costretta molto probabilmente alla mano singola. 21.02 Draw perfetto di Constantini che non cerca una doppia bocciata quasi impossibile e preferisce giocare dietro le guardie laterali messe in precedenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 1-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre costrette alla mano singola, l’hammer torna alla Svezia Articoli correlati Leggi anche: LIVE Svezia-Svizzera 2-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: elvetiche forzate alla mano singola Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 2-1, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano da 2 per le azzurre Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Svezia 1 3 Mondiali curling... Temi più discussi: LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: si comincia! Primo hammer alle svedesi; L’acuto di Piemonte non basta: 1-1 tra Italia e Danimarca nella seconda gara delle qualificazioni mondiali; La Svezia domina la staffetta femminile di Kontiolahti, Francia e Norvegia sul podio; Italia decima; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, le gare di oggi: gigante femminile, curling e hockey. LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le gialloblu battono di misura delle buone azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 La Svezia è la favorita per vincere il girone, con la Danimarca che ha vinto 3-1 contro la Serbia. Le ... oasport.it Qualificazioni mondiali, azzurre ko 1-0 all'esordio con la SveziaInizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match ... sport.sky.it Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste Vittoria all'ultimo tiro Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-milano-cortina-2026-gare-sci-di-fondo-e-curling-romele-or facebook IL 5 marzo a Villa Nobel il primo evento dell’Associazione Culturale Italia Svezia nel segno di scienza e responsabilità x.com