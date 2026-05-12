Migranti ministro Esteri Albania | Accordo con Italia non verrà rinnovato

Il ministro degli Esteri albanese ha annunciato che l'Albania non intende rinnovare l’accordo con l’Italia per l’ospitalità di migranti nei centri di accoglienza. L’accordo attuale potrebbe quindi non essere prolungato una volta scaduto. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali. La notizia è stata riportata da fonti di stampa in giornata.

(Adnkronos) – L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. Lo ha dichiarato ad Euractiv il ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha. "Innanzitutto – ha detto – l'accordo è di cinque anni e non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Meloni e Rama sui centri migranti in Albania - Agorà 14/11/2025

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