Migranti ministro Esteri Albania | Accordo con Italia non sarà rinnovato

Il ministro degli Esteri dell’Albania ha annunciato che il paese non intende rinnovare l’accordo con l’Italia riguardante l’ospitalità di centri per migranti. La dichiarazione è stata rilasciata ad Euractiv, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa decisione. L’accordo, che prevedeva la gestione di strutture di accoglienza, potrebbe quindi scadere senza essere prorogato. La notizia riguarda le relazioni tra i due paesi in materia di gestione dei flussi migratori.

L’Albania probabilmente non rinnoverà l’accordo stretto con l’Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti Lo ha dichiarato ad Euractiv il ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha. “Innanzitutto – ha detto – l’accordo è di cinque anni e non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell’Unione Europea”. “Tutti hanno fatto lo stesso calcolo”, ha affermato Hoxha, riferendosi alla scadenza del 2030 a cui l’Albania punta per l’adesione. “Una volta che l’Albania entrerà a far parte dell’Ue, non sarà più territorio extraterritoriale, ma territorio dell’Unione Europea”, ha concluso.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Meloni e Rama sui centri migranti in Albania - Agorà 14/11/2025

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