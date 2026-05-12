L’Albania ha annunciato che non rinnoverà oltre il 2030 l’accordo con l’Italia sui migranti, firmato il 6 novembre 2023. La decisione è stata comunicata in un contesto in cui il governo albanese ha deciso di interrompere la collaborazione prevista dall’intesa. L’accordo, siglato due anni fa, rappresentava uno dei principali strumenti di gestione dei flussi migratori tra i due paesi.

Roma, 12 maggio 2025 – L’Albania non estenderà oltre il 2030 l’accordo sui migranti siglato il 6 novembre 2023 tra Roma e Tirana, uno dei pilastri della strategia del governo di Giorgia Meloni per la gestione dei flussi migratori. In un’intervista rilasciata ad Euractiv.com, il ministro degli Esteri albanese, Ferit Hoxha, ha ricordato che l’accordo con l’Italia ha una durata di cinque anni, ammettendo di non essere sicuro “che ci sarà un rinnovo”. Tuttavia, il ministro ha osservato che l’eventuale mancato rinnovo è legato all’ingresso dell’Albania nell’Unione europea. "Tutti hanno fatto lo stesso calcolo", ha affermato Hoxha, riferendosi alla scadenza del 2030 a cui l'Albania punta per l'adesione all'UE.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Centri per migranti, l’Albania verso il no al rinnovo dell’accordo con l’Italia oltre il 2030

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Meloni e Rama sui centri migranti in Albania - Agorà 14/11/2025

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Il rapporto deficit/PIL è stato confermato al 3,1%. Lo 0,1% di scostamento vale 679 milioni di euro. Esattamente l’equivalente di quello che il governo Meloni spende per i centri migranti in Albania. È un errore politico. Si chiude così infatti ogni margine di mano x.com

Ministro Albania: «L'accordo con Italia sui centri per migranti non sarà rinnovato»Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha in un'intervista a Euractiv: L'accordo ha una durata di 5 anni e non sono sicuro che ci sarà un rinnovo ... avvenire.it