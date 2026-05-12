Migranti l’Albania non estenderà oltre il 2030 l’accordo con l’Italia

Da lettera43.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Albania ha annunciato che non intende prolungare oltre il 2030 l’accordo con l’Italia riguardante l’immigrazione. La decisione è stata comunicata attraverso un rappresentante ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata o eventuali cambiamenti futuri. L’accordo attuale, in vigore fino a quella data, riguarda specifici aspetti della gestione dei flussi migratori tra i due paesi. Al momento, non sono stati forniti commenti ufficiali sulle ripercussioni di questa scelta.

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Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, spiegando che entro quella data Tirana conta di aver già completato l’ingresso nell’Unione europea. L’Albania non estenderà l’accordo sull’immigrazione con l’Italia oltre il 2030. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Ferit Hoxha in un’intervista a Euractiv, spiegando che entro quella data l’Albania conta di essere membro dell’Unione europea e, dunque, non sarà più territorio extraterritoriale rispetto all’Ue. «Tutti hanno fatto lo stesso calcolo», ha aggiunto Hoxha riferendosi alla scadenza dell’intesa Roma-Tirana. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI)...🔗 Leggi su Lettera43.it

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