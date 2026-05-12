Migranti l’Albania non estenderà oltre il 2030 l’accordo con l’Italia

L’Albania ha annunciato che non intende prolungare oltre il 2030 l’accordo con l’Italia riguardante l’immigrazione. La decisione è stata comunicata attraverso un rappresentante ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata o eventuali cambiamenti futuri. L’accordo attuale, in vigore fino a quella data, riguarda specifici aspetti della gestione dei flussi migratori tra i due paesi. Al momento, non sono stati forniti commenti ufficiali sulle ripercussioni di questa scelta.

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