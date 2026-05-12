Centri in Albania Tirana non rinnoverà l'accordo con l'Italia oltre il 2030 M5s | Chiu-de-ran-no
L'Albania ha annunciato che non rinnoverà l'accordo con l'Italia per l'uso di centri di accoglienza per migranti oltre il 2030. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la continuazione di questa collaborazione che attualmente permette l'ospitalità di migranti nei centri albanesi. Il Movimento 5 Stelle ha commentato la notizia con un termine che sottolinea la fine di questa intesa.
L'Albania non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. L'annuncio a Euractiv del ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha: "Una volta che l'Albania entrerà a far parte dell'UE, non sarà più territorio extraterritoriale, ma territorio dell'Unione Europea".🔗 Leggi su Fanpage.it
Migranti, Piantedosi: Centri in Albania potranno essere primi return hubs per l'Ue
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