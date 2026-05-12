Centri in Albania Tirana non rinnoverà l'accordo con l'Italia oltre il 2030 M5s | Chiu-de-ran-no

L'Albania ha annunciato che non rinnoverà l'accordo con l'Italia per l'uso di centri di accoglienza per migranti oltre il 2030. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la continuazione di questa collaborazione che attualmente permette l'ospitalità di migranti nei centri albanesi. Il Movimento 5 Stelle ha commentato la notizia con un termine che sottolinea la fine di questa intesa.

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