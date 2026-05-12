Migranti l’Albania dice no | il patto con l’Italia scade nel 2030

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Albania ha annunciato che il patto con l’Italia sui migranti scadrà nel 2030. La questione riguarda le modalità di gestione dei flussi migratori e le implicazioni di un possibile ingresso dell’Albania nell’Unione Europea. Il termine dell’accordo solleva domande sulla continuità delle politiche attuali e sugli effetti di un’eventuale integrazione europea sulla gestione dei centri di detenzione, che attualmente operano al di fuori del controllo diretto delle autorità italiane.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione dei migranti dopo l'ingresso dell'Albania nell'UE?. Perché l'integrazione europea blocca l'extraterritialità dei centri di detenzione?. Cosa accadrà ai centri di Gjader e Shengjin nel 2030?. Come reagirà il governo Meloni alla scadenza del patto bilaterale?.? In Breve Centri di Gjader e Shengjin gestiscono i migranti respinti secondo l'accordo del 2024.. L'ingresso dell'Albania nell'UE entro il 2030 annulla l'extraterritorialità dei siti albanesi.. Il governo Meloni cerca di estendere il trattenimento anche per i salvataggi in mare.. La scadenza naturale del protocollo quinquennale coincide con la tabella di marcia di Tirana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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