Microsoft | addio al capo in Israele per l’uso di Azure a Gaza
Un nuovo sviluppo riguarda Microsoft in Israele, dove il capo locale ha lasciato il suo incarico a causa dell'uso di Azure nella regione di Gaza. Sono emersi dettagli sui server europei impiegati per attività di sorveglianza militare e sui dati provenienti dall’Unità 8200 che sarebbero stati caricati nei database di Azure. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza dei dati sensibili in contesti di conflitto.
? Punti chiave Come sono stati usati i server europei per la sorveglianza militare?. Quali dati dell'Unità 8200 sono finiti nei database di Azure?. Perché l'intelligenza artificiale di Microsoft ha aiutato a selezionare i bersagli?. Chi deve rispondere legalmente per la violazione della privacy in Europa?.? In Breve Unità 8200 stoccata 11.500 terabyte di dati militari su server in Paesi Bassi e Irlanda.. Servizi AI e storage utilizzati dall'esercito israeliano fin dal 2022 per sorveglianza massiccia.. Indagini condotte nel settembre 2025 confermano l'uso improprio di servizi AI da parte militare.. Gestione della filiale israeliana trasferita alla sede francese per garantire controlli etici centralizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu
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