Microsoft | addio al capo in Israele per l’uso di Azure a Gaza

Un nuovo sviluppo riguarda Microsoft in Israele, dove il capo locale ha lasciato il suo incarico a causa dell'uso di Azure nella regione di Gaza. Sono emersi dettagli sui server europei impiegati per attività di sorveglianza militare e sui dati provenienti dall’Unità 8200 che sarebbero stati caricati nei database di Azure. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza dei dati sensibili in contesti di conflitto.

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