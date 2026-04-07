Giovedì 16 aprile, presso la sede Acer di Bioggio, si terrà la nuova edizione di Global Azure 2026, un evento internazionale dedicato alle innovazioni del cloud computing di Microsoft Azure. L'iniziativa si svolge in Svizzera, nel Canton Ticino, e rappresenta un momento di confronto tra professionisti e aziende del settore. La manifestazione si concentra su presentazioni, workshop e approfondimenti tecnici legati alle piattaforme cloud di Microsoft.

Bioggio (Svizzera), 7 aprile 2026 – Giovedì 16 aprile la sede Acer di Bioggio ospiterà la nuova edizione di Global Azure 2026, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al cloud computing Microsoft Azure. La conferenza è gratuita e fa parte di una serie di eventi globali organizzati in contemporanea in numerose città del mondo. Rappresenta inoltre l’unico appuntamento in Svizzera all’interno della rete internazionale Global Azure. La giornata sarà dedicata alle principali tecnologie del cloud Microsoft, con approfondimenti su intelligenza artificiale, sicurezza informatica, database, DevOps, architetture cloud e gestione dei dati. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Global Azure 2026 a Bioggio: il cloud Microsoft in Ticino

Microsoft apre Grange Castle: il cuore invisibile del cloudMicrosoft ha aperto i cancelli del suo sito di Grange Castle, in Irlanda, rivelando la struttura fisica che sostiene il cloud europeo.

Tim–Microsoft. Ecco l’asse su cloud e AI per la competitività digitale italianaL’accordo tra Tim e Microsoft arriva in un momento in cui la transizione digitale dell’Italia non è più una questione di modernizzazione tecnologica,...