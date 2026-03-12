Microsoft sostiene Anthropic contro Trump | No all’intelligenza artificiale per la sorveglianza di massa e l’uso bellico autonomo

Microsoft ha dichiarato di sostenere Anthropic contro le proposte di Donald Trump di utilizzare l’intelligenza artificiale per la sorveglianza di massa e l’impiego militare autonomo. La compagnia ha espresso preoccupazione per l’uso dell’IA in ambiti che compromettono i diritti civili e la sicurezza, chiarendo di non essere favorevole a tali applicazioni. La disputa riguarda le politiche di Trump e le implicazioni dell’adozione di tecnologie avanzate in ambiti militari e di sorveglianza.

La guerra di Donald Trump all’intelligenza artificiale di Anthropic preoccupa Microsoft. Il colosso di Redmond si è schierato al fianco della multinazionale guidata da Dario Amodei, nel chiedere lo stop all’ostracismo della Casa Bianca: il 5 marzo Anthropic è stata designata dall’amministrazione Trump come una minaccia per la catena di approvvigionamento. Il 6 marzo, stando all’emittente americana Cbs, il Pentagono ha notificato ufficialmente ai vertici dell’esercito di rimuovere quei prodotti di intelligenza artificiale, entro 180 giorni. Anthropic ha fatto causa contro l’amministrazione Trump dopo che l’azienda è stata inserita nella lista nera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Microsoft sostiene Anthropic contro Trump: “No all’intelligenza artificiale per la sorveglianza di massa e l’uso bellico autonomo” Articoli correlati La start-up d’intelligenza artificiale Anthropic fa causa all’amministrazione TrumpIl 9 marzo la start-up d’intelligenza artificiale (ia) Anthropic ha fatto causa all’amministrazione Trump per ottenere la revoca di sanzioni che... Leggi anche: “Svitati di sinistra”, Casa Bianca contro Anthropic: la guerra dell’intelligenza artificiale adesso è un grande punto interrogativo Una selezione di notizie su Microsoft sostiene Temi più discussi: Microsoft si schiera con Anthropic contro il Pentagono; Microsoft sostiene Anthropic nello scontro legale con il Pentagono; Il Pentagono fa rimuovere l'IA di Anthropic dai sistemi militari. Microsoft difende l'azienda; Microsoft contro il Pentagono: scontro su Anthropic e sull’uso militare dell’AI. IA, Microsoft al fianco di Anthropic nella battaglia contro il PentagonoAnthropic ha iniziato una piccola rivoluzione tra le aziende tecnologiche nei confronti dell’amministrazione americana, dopo che il secondo mandato di Donald Trump si era aperto ... ilmessaggero.it Microsoft si schiera con Anthropic contro il PentagonoLa società di Redmond si schiera in tribunale con Anthropic contro la designazione del Pentagono come rischio per la supply chain ... ilsole24ore.com Mercato globale del cloud AWS (Amazon) — 28% Azure (Microsoft) — 21% Google Cloud — 14% Alibaba Cloud — 4% Oracle — 3% Salesforce — 2% Huawei — 2% IBM Cloud — 2% I tre grandi da soli controllano il 63% dell'intero mercato globale del cl facebook