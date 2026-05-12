Microcredito sociale c' è tempo fino al 21 maggio per accedere al finanziamento

Fino al 21 maggio è possibile presentare domanda per il microcredito sociale, un fondo destinato a persone in difficoltà economica temporanea che non possono accedere ai prestiti tradizionali. È stato approvato un avviso pubblico che regola questa iniziativa, finalizzata a sostenere chi si trova in condizioni di povertà o esclusione sociale. L'obiettivo è favorire l’inclusione attraverso un finanziamento dedicato.

È stato approvato l'Avviso pubblico inerente il Microcredito sociale, un'importantissima iniziativa per combattere la vecchia e nuova povertà e favorire l'inclusione sociale attraverso un fondo destinato a chi si trova in difficoltà economica temporanea e non ha accesso al credito tradizionale.Il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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