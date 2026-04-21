Un aiuto per chi è in difficoltà in Puglia arriva il ' microcredito sociale' | al via la nuova misura come funziona

In Puglia è stata avviata una nuova misura di microcredito sociale rivolta a chi si trova in difficoltà e ha difficoltà ad accedere ai canali di credito tradizionali. La misura mira a fornire un aiuto concreto a persone ed enti che necessitano di supporto finanziario senza dover ricorrere a prestiti classici. La procedura prevede l’erogazione di somme di denaro per sostenere progetti o esigenze specifiche, con modalità e requisiti stabiliti dalle autorità competenti.

Una mano tesa per chi, spesso escluso dai canali tradizionali del credito, si trova ad affrontare un momento di difficoltà. Il 'microcredito sociale', la nuova misura promossa dall'assessorato regionale al Welfare, nasce con l'obiettivo di aiutare chi attraversa una fase di sofferenza economica e.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Microcredito sociale in Puglia, Fischetti: “Strumento concreto contro povertà ed esclusione”Tarantini Time Quotidiano Il consigliere regionale e capogruppo di Prossima Giuseppe Fischetti interviene sul tema del microcredito sociale in... Puglia: bando per microcredito a beneficio di persone in difficoltà economica Domande dal 21 aprile per un meseDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un avviso pubblico destinato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: BONUS IN PUGLIA 2026: TUTTI GLI AIUTI PER FAMIGLIE TRA AFFITTO, BOLLETTE E FIGLI; Ci sono aiuti per le famiglie in Puglia, ma in molti non li trovano in tempo; Giulia Delli Santi. Il problema non è la stagione teatrale, ma il progetto culturale; Il Presidente Matarrelli riceve il Presidente Delle Donne e il Consiglio di Presidenza di Confindustria Puglia: Alleanza strategica per sostenere le imprese. Un aiuto per chi è in difficoltà, in Puglia arriva il 'microcredito sociale': al via la nuova misura, come funzionaIl nuovo avviso, promosso dalla Puglia, prima regione in Italia, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito, è stato presentato questa mattina a Bari. La misura si rivolge a persone e ... baritoday.it Microcredito sociale: Puglia prima in Italia per finanziamenti a tasso zeroIn un contesto socio-economico complesso, la Regione Puglia lancia un aiuto immediato, concreto e a tasso zero. E’ il nuovo avviso pubblico per l’accesso al Microcredito Sociale presentato ... trmtv.it Regione Puglia. . L’assessorato al Welfare della Regione Puglia ha presentato il nuovo Avviso pubblico per l’accesso al Microcredito Sociale, uno strumento pensato per sostenere cittadini e famiglie in condizioni di temporanea difficoltà economica e rafforz facebook Il Salone sceglie la Puglia per un dialogo di genere e generazioni sulle imprese sostenibili . x.com