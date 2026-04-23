Microcredito sociale per persone in difficoltà | dalla Regione prestiti fino a 10mila euro a tasso zero

La Regione Puglia ha annunciato un nuovo intervento di supporto economico destinato a persone e famiglie in difficoltà. È aperto fino al 21 maggio il bando per il “microcredito sociale”, che prevede prestiti fino a 10mila euro a tasso zero. Questa misura si rivolge a coloro che sono esclusi dal credito tradizionale e mira a offrire un aiuto concreto per fronteggiare le esigenze finanziarie.

Dalla Regione Puglia arriva un sostegno concreto per famiglie e persone in difficoltà economica. C’è tempo fino al 21 maggio prossimo per presentare domanda per il “microcredito sociale”: una misura destinata a persone e famiglie escluse dal credito tradizionale che prevede prestiti a tasso zero.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Prestiti d'onore per gli studenti degli atenei siciliani: importi fino a 10mila euro a tasso zeroPrestiti a tasso zero fino a 10 mila euro per gli studenti di famiglie a basso reddito iscritti in una delle Università che hanno sede in Sicilia. Microcredito sociale, dalla Regione 900mila euro per sostenere nuovi progettiLa Regione Puglia apre un nuovo avviso pubblico per sostenere progetti di microcredito sociale, destinando alla misura fondi per 900mila euro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Microcredito sociale - Welfare, diritti e cittadinanza; Un aiuto per chi è in difficoltà, in Puglia arriva il 'microcredito sociale': al via la nuova misura, come funziona; Microcredito sociale, al via il nuovo avviso rivolto a persone in difficoltà. L'assessore Casili: Risposta concreta contro sofferenza economica e sociale; Microcredito sociale, in Puglia prestiti da 10mila euro a tasso zero per famiglie in difficoltà. Microcredito Sociale, Casili: Questa misura segna un cambio di passo culturaleSi tratta di un intervento sperimentale rivolto a una categoria di persone spesso escluse dai tradizionali canali di accesso al credito, pensato per chi si trova in condizioni di difficoltà economica. leccesette.it Microcredito sociale, al via il nuovo avviso rivolto a persone in difficoltà. L’assessore Casili: Risposta concreta contro sofferenza economicaÈ stato presentato oggi, nella Sala A del plesso assessorati della Regione Puglia a Bari, il nuovo Avviso pubblico per il Microcredito Sociale: una misura ... corrieresalentino.it ### Gravina in Puglia - MICROCREDITO SOCIALE, NUOVO AVVISO RIVOLTO A PERSONE IN DIFFICOLTÀ... || #murgia24 #gravinainpuglia - facebook.com facebook L’assessorato al Welfare della Regione Puglia ha presentato il nuovo Avviso pubblico per l’accesso al Microcredito Sociale, strumento pensato per sostenere cittadini e famiglie in condizioni di temporanea difficoltà economica e rafforzare le politiche di inclu x.com