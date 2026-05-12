Le micro-gioie quotidiane sono piccoli momenti di piacere che si manifestano nella vita di ogni giorno, come gustare una tazza di caffè, ascoltare una canzone preferita o ricevere un complimento. Questi attimi di soddisfazione, anche se brevi, aiutano a spezzare la routine e a migliorare l’umore. Studi scientifici hanno evidenziato come tali piccole esperienze possano contribuire a ridurre i livelli di stress e favorire una sensazione di benessere immediata.

Le micro-gioie quotidiane possono contribuire a migliorare l’umore e ridurre i livelli di stress. Si tratta di piccoli momenti positivi che interrompono la routine e regalano una sensazione immediata di benessere. Negli ultimi anni il tema è stato approfondito da studi e ricerche dedicate alla salute mentale. Le cosiddette micro-joys non coincidono con grandi traguardi o eventi eccezionali. Sono invece esperienze semplici e accessibili nella vita di tutti i giorni. Tra gli esempi più comuni ci sono una pausa caffè, una passeggiata, una canzone preferita o qualche minuto trascorso al sole. Cosa dice la scienza sulle micro-gioie. Le micro-gioie quotidiane sono state analizzate anche in uno studio pubblicato sul Journal of Medical Internet Research.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Micro-gioie quotidiane, cosa sono e perché riducono lo stress

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pausa caffè, canzone preferita e passeggiata: cosa sono le micro-gioie, che migliorano la vita allontanando lo stressIn un mondo che ci stressa e ci spinge a essere performanti, spesso non notiamo cosa ci rende davvero felici.

Micro-Joys: il rito del caffè per combattere lo stress quotidiano? Cosa scoprirai Come può un minuto di caffè cambiare la tua concentrazione? Quali sono le tre attività che superano lo scrolling sui social? Perché...

Argomenti più discussi: Come essere felici? Il segreto sta nel godersi le piccole cose; Il segreto per essere felici? Le micro-gioie: piccoli momenti da regalarsi durante la giornata; Pausa caffè, canzone preferita e passeggiata: cosa sono le micro-gioie, che migliorano la vita allontanando lo stress; Il segreto per essere felici? Godersi le Micro-Joys.

Mai come oggi c’è bisogno di riscoprire le gioie quotidiane. Uno studio pubblicato sul Journal of Medical Internet Research ha dimostrato che vivere micro-momenti porta a miglioramenti nel benessere e nella riduzione dello stress. #ANSALifestyle ? bit.ly/4 x.com

Pausa caffè, canzone preferita e passeggiata: cosa sono le micro-gioie, che migliorano la vita allontanando lo stressIn un mondo che ci stressa e ci spinge a essere performanti, spesso non notiamo cosa ci rende davvero felici. Uno studio del Journal of Medical Internet Research ha rivelato come le micro-gioie miglio ... fanpage.it