Pausa caffè canzone preferita e passeggiata | cosa sono le micro-gioie che migliorano la vita allontanando lo stress

Tra le tante sollecitazioni quotidiane, sono le piccole cose a regalare momenti di sollievo: una pausa caffè, una canzone preferita o una breve passeggiata. Questi piccoli gesti, definiti come micro-gioie, contribuiscono a migliorare il benessere e a distogliere l’attenzione dallo stress. In un contesto in cui la pressione di essere sempre performanti è elevata, sono spesso le azioni più semplici a rappresentare i momenti di pausa più significativi.

In un mondo che ci stressa e ci spinge a essere performanti, spesso non notiamo cosa ci rende davvero felici. Uno studio del Journal of Medical Internet Research ha rivelato come le micro-gioie migliorino il nostro benessere: basta una pausa caffè, una canzone o il messaggio di una persona cara a farci rallentare e sorridere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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