Micro discariche di rifiuti in città la denuncia delle Guardie Zoofile
In città si registrano conferimenti irregolari di rifiuti in sacchi neri, spesso effettuati a qualsiasi ora del giorno. Le Guardie Zoofile hanno segnalato come queste pratiche abbiano portato alla formazione di piccole discariche in diversi punti di raccolta. La situazione interessa diverse zone della città e si ripete con frequenza, creando accumuli di rifiuti che si protraggono nel tempo.
A Cava de' Tirreni continuano i conferimenti indiscriminati di rifiuti in sacchi neri e non a qualsiasi ora del giorno, trasformando molteplici punti di raccolta in vere e proprie micro discariche. Lo si legge in un messaggio pubblico delle Guardie Zoofile "Aisa".I controlli"Una situazione che.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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