Le Guardie Zoofile di Pisa hanno lanciato un appello per trovare una casa a diversi cani che si trovano in un rifugio vicino all’Arena. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla possibilità di adottare animali in cerca di famiglia. La richiesta riguarda cani di diverse taglie e caratteristiche, tutti in attesa di trovare una nuova casa. La proposta è rivolta a chi desidera offrire un’opportunità di vita a questi animali.

PISA, 15 APRILE – Il calcio è spesso veicolo di messaggi sociali importanti. Lo è stato in passato e lo è tutt’ora. E il palcoscenico della Serie A può rappresentare una vetrina importantissima. E vorrebbero sfruttarla le Guardie Zoofile N.O.G.R.A.di Pisa i quali, attraverso un video pubblicato dalla pagina social Pisamania, autrice di molti contenuti all’interno del territorio locale, hanno voluto fare un appello preciso: “Far sfilare i cani all’interno dello stadio durante una partita del Pisa con anche un foulard al collo con scritto “adottami””. Sarebbe particolarmente incisivo. I cani verrebbero presentati all’interno dello stadio, visti da tantissime persone, con l’apporto dei giocatori sarebbe un messaggio veramente bello”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "I cani in cerca di adozione all'Arena": l'appello delle Guardie Zoofile al Pisa

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