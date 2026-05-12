Mick Harvey al Brillante | la storia del rock passa da Firenze

Un concerto si svolge in un locale di Firenze, dove Mick Harvey si esibisce dal vivo. La scena richiama un episodio del film di Wim Wenders, quando il personaggio interpretato da Bruno Ganz si muove tra il pubblico durante un concerto dei Nick Cave and The Bad Seeds. L’evento musicale rappresenta un momento di incontro tra l’artista e i suoi fan, in un contesto che si lega alla storia del rock.

C’è una scena di Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders in cui Bruno Ganz si aggira tra il pubblico di un concerto mentre sul palco suonano Nick Cave and The Bad Seeds. In quella scena, diventata uno dei momenti più iconici del film, c’era anche Mick Harvey. Harvey arriva a Firenze con oltre.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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