Rob Mazurek live al Brillante - Nuovo Teatro Lippi Firenze

Un concerto di Rob Mazurek si è tenuto al Brillante - Nuovo Teatro Lippi di Firenze. Il musicista, noto per il suo ruolo nel panorama del jazz e della musica d’avanguardia, ha eseguito dal vivo le sue composizioni. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e critici, interessati alla performance del musicista. La serata si è svolta senza interruzioni, con il pubblico che ha ascoltato in silenzio.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Rob Mazurek è uno dei talenti più significativi emersi negli ultimi anni sulla scena del jazz e della musica d’avanguardia. Trombettista, suonatore d’elettronica, compositore e bandleader, Mazurek è anche uno stimato artista visivo, pittore e performer. A Firenze Mazurek è atteso con un nuovo quartetto e un nuovo repertorio composto per l’occasione. Saranno con lui tre autentici fuoriclasse, il vibrafonista italiano Pasquale Mirra, il contrabbassista norvegese Ingebrigt Håker Flaten, il batterista statunitense Gerald Cleaver. I musicisti, che hanno già suonato tra loro ma mai in quartetto, assicurano una nuova combinazione cromatica per la musica di Mazurek ed una considerevole tensione ritmica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Angela Beraldi al Brillante - Nuovo Teatro Lippi per la presentazione del suo nuovo disco "3021"La cantautrice Angela Baraldi presenta il suono disco 3021, uscito nel gennaio del 2025 con un tour che la porterà in tutta Italia. Spettacolo teatrale "Borsellino" a Brillante - Nuovo Teatro LippiScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Nell’ambito della... Contenuti e approfondimenti su Rob Mazurek Discussioni sull' argomento Arte formazione comunità a MO.CA primavera 2026. In concerto a Firenze Rob Mazurek talento del jazz e della musica d’avanguardiaAl Brillante Nuovo Teatro Lippi Mazurek sarà in concerto sabato 4 aprile con il quartetto Earth Sun Sky Cloud ... intoscana.it Un brano dedicato al compianto Briganti da Rob MazurekÈ dedicato a Lucio Briganti il brano che Rob Mazurek ha scritto di getto dopo aver appreso la notizia che il pianista romagnolo era scomparso. Domenica scorsa infatti la morte ha colto nella sua ... ilrestodelcarlino.it