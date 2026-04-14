Da Hulk Hogan a John Cena e The Rock | le 10 leggende che hanno fatto la storia del wrestling

Nel mondo del wrestling, alcune figure sono diventate vere e icone grazie alle loro carriere e ai momenti memorabili. Nel corso degli anni, la WWE ha visto protagonisti come Hulk Hogan, John Cena e The Rock, che hanno contribuito a plasmare la storia dello sport-entertainment. Questi wrestler hanno vissuto successi e sfide, lasciando un’impronta duratura nel panorama dello spettacolo sportivo. La loro influenza si riflette nelle tante generazioni di fan e appassionati.

La Wwe è la compagnia di wrestling più importante al mondo, ma per diventare un colosso mondiale ha dovuto superare momenti di grande difficoltà e sconforto. Tutto questo grazie a personaggi che hanno reso iconico lo sport d’intrattenimento e che hanno cambiato le regole del gioco. Leggende del ring considerate da tutti i più grandi di tutti i tempi. La Wwe è disponibile live su Netflix dal 1° aprile, ma per arrivare a questo livello c’è stato enorme merito da parte di alcuni personaggi. Ecco i 10 wrestler più importanti per la Wwe. Entra sul ring della Wwe con Netflix Impossibile non nominare l’Hulkster, l’uomo simbolo della creazione di WrestleMania.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Hulk Hogan a John Cena e The Rock: le 10 leggende che hanno fatto la storia del wrestling Da Hulk Hogan a John Cena fino a Netflix: gloria, crolli e rinascita della WweTutto nasce addirittura dal secondo dopoguerra, quando Jess McMahon (nonno di Vince) fondò la Capitol Wrestling Corporation . Netflix annuncia una docuserie su Hulk Hogan: ecco “Hulk Hogan: Real American” Netflix ha pubblicato nelle scorse ore il trailer della docuserie “Hulk Hogan: Real American”, che debutterà nella piattaforma il 22 aprile. 150 mejores luchadores en la historia de todos los tiempos