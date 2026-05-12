Nel film si racconta un certo “dietro le quinte” del mondo del cinema. È tutto vero? «Il regista Carlo Fenizzi ha raccontato un sottobosco che riguarda non solo il cinema, ma lo spettacolo in generale. La figura del coach, ad esempio, è assolutamente rispettabile quando viene esercitata con professionalità. Però esiste anche un lato più ambiguo. Io stesso, dopo la formazione, ho vissuto quel momento in cui ti sentì perso: finisce l’accademia, perdi la routine e devi entrare nel mondo del lavoro. Spesso ci si rifugia nei workshop. In questi ambienti a volte orbitano persone che colmano dei vuoti emotivi, e per qualcuno diventa quasi una terapia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michele Venitucci: «Il mondo dello spettacolo? A volte sembra una setta. Il mio neo? Per anni l’ho nascosto, oggi è il mio segno distintivo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: “Ho visto il mio cane Osso sbranato dai lupi. Chi ha un cane sa, il dolore è fisico. Il lavoro delle autorità è rendere possibile la convivenza tra uomini e lupi. Il mio è stato seppellire Osso”: il racconto straziante di Michele Serra

Nel telefono di Michele Bravi: “Il mio sfondo? Il mio cane MariaDeFilippi, tutto attaccato”Michele Bravi si è raccontato nell'intervista format "Nel telefono di" di Fanpage.

Si parla di: Su Prime Video il cinema diventa un labirinto inquieto: Carmen Russo elogia Paola Cortellesi, tra ambizioni e verità distorte; Guerrieri - La regola dell’equilibrio: cast e trama episodio 1x1 su Rai Premium.

Michele Venitucci svela ‘La sobrietà’: il lato oscuro del cinema italianoNella pellicola, Michele Venitucci veste i panni di Rodrigo, un regista dalla fervida immaginazione che si propone di realizzare un documentario. L'obiettivo di Rodrigo è smascherare i metodi ... it.blastingnews.com