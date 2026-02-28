Nel telefono di Michele Bravi | Il mio sfondo? Il mio cane MariaDeFilippi tutto attaccato

In un'intervista recente, Michele Bravi ha condiviso alcuni dettagli sul suo telefono e sulla scelta dell'immagine di sfondo, che raffigura il suo cane chiamato MariaDeFilippi. Ha anche ricordato un episodio di Sanremo 2019, quando in conferenza stampa ha recitato le parole di un altro artista. La conversazione ha spaziato tra aspetti personali e momenti pubblici della sua carriera.

Michele Bravi si è raccontato nell'intervista format "Nel telefono di" di Fanpage.it. Dalla foto di sfondo del suo cane "MariaDeFilippi" all'idea in conferenza stampa di recitare le parole di Ultimo ai giornalisti a Sanremo 2019.