Michele Palloni un preparatore atletico olimpico per il Volley Bergamo 1991

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’ingaggio di Michele Palloni come nuovo preparatore atletico. Palloni, noto per la sua esperienza nel settore olimpico, entra a far parte dello staff tecnico della squadra. La scelta mira a rafforzare l’aspetto fisico delle atlete, con Palloni che vanta un passato di rilievo nel campo della preparazione atletica di alto livello. La società ha comunicato ufficialmente questa novità senza ulteriori dettagli.

Il Volley Bergamo 1991 alza ulteriormente l’asticella e inserisce nello staff tecnico una figura di assoluto profilo: Michele Palloni è il nuovo preparatore atletico rossoblù. Un professionista che porta con sé un bagaglio di competenze maturate ai massimi livelli e una firma prestigiosa nel mondo dello sport internazionale: quella costruita al fianco di Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale nel salto in alto, e Andrea Dallavalle, vicecampione mondiale nel salto triplo, entrambi simboli dell’eccellenza italiana. Un percorso che ha arricchito il suo approccio metodologico, portando nel volley competenze avanzate su esplosività, elasticità e performance verticale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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