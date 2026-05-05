Volley Bergamo 1991 ai saluti anche Alessia Bolzonetti e il preparatore Luca Rossini

A Bergamo, il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’addio di Alessia Bolzonetti e del preparatore atletico Luca Rossini, in un momento di cambiamenti per la squadra. La società ha comunicato ufficialmente le partenze, senza fornire dettagli sulle motivazioni. La squadra si prepara a nuove sfide per la stagione in arrivo, mentre i nomi che lasciano il club vengono ufficializzati attraverso i canali comunicativi della società.

Bergamo. Continua la rivoluzione di primavera in casa Volley Bergamo 1991, con i saluti anche di Alessia Bolzonetti a livello di roster (nel quale le uniche conferme finora sono state soltanto quelle di Meli e Kipp) e del preparatore atletico Luca Rossini, portando quindi una modifica anche all’interno dello staff tecnico, per il quale sono stati confermati coach Marcello Cervellin e il suo vice Milo Piccinini. Entrambi concludono il loro percorso in rossoblù dopo due stagioni, essendo arrivati nell’estate 2024. Rossini ha rappresentato un punto di riferimento importante nello staff tecnico, contribuendo alla crescita fisica e alla preparazione della squadra.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Volley Bergamo 1991, ai saluti anche Ferrario e MichelettiDopo i saluti a Mlejnkova, Mosser, Weske e Strubbe, anche Federica Ferrario e Aurora Micheletti non faranno parte del roster del Volley Bergamo 1991...

Volley Bergamo 1991, dopo Mlejnkova e Mosser ai saluti anche WeskeDopo capitan Mlejnkova e Jenny Mosser, il Volley Bergamo 1991 comunica anche l’addio di Emilia Weske.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Volley Bergamo 1991, ai saluti anche Ferrario e Micheletti; Volley Bergamo 1991 saluta il preparatore atletico Luca Rossini; Volley Bergamo saluta Chidera Eze; Pallavolo Mercato – Si dividono le strade di Volley Bergamo e Monique Strubbe.

Volley Bergamo 1991, ai saluti anche Alessia Bolzonetti e il preparatore Luca RossiniBergamo. Continua la rivoluzione di primavera in casa Volley Bergamo 1991, con i saluti anche di Alessia Bolzonetti a livello di roster (nel quale le uniche conferme finora sono state soltanto quelle ... bergamonews.it

Volley Bergamo 1991, ai saluti anche Ferrario e MichelettiDopo i saluti a Mlejnkova, Mosser, Weske e Strubbe, anche Federica Ferrario e Aurora Micheletti non faranno parte del roster del Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione sportiva. Per entrambe si ... bergamonews.it

Un #argento e un #bronzo oltre al sesto posto finale. Il Beach Volley Bergamo si regala una tre giorni da ricordare a Cesenatico nelle Aibvc Finals. L’atto conclusivo della kermesse dell’Associazione Italiana #BeachVolley Club ha regalato nuove splendide ce - facebook.com facebook

Pallavolo Mercato - Si dividono le strade di Volley Bergamo e Monique Strubbe x.com