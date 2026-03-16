Costantino Coratti preparatore atletico del Napoli premiato dalla Figc come miglior preparatore atletico dell’anno

Costantino Coratti, preparatore atletico del Napoli, ha ricevuto un premio dalla Figc come miglior preparatore dell’anno. La premiazione si è svolta oggi, in occasione di un evento ufficiale organizzato dalla federazione italiana di calcio. Coratti è stato riconosciuto per il suo lavoro con la squadra partenopea durante questa stagione. La Figc ha consegnato il riconoscimento in presenza di vari rappresentanti del calcio nazionale.

Il collaboratore di Conte al Napoli premiato con il Cronometro d’oro, il riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico al miglior professionista del campionato “Oggi celebriamo una figura indispensabile per gli staff tecnici, ovvero quella dei preparatori atletici” ha evidenziato il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta, durante la cerimonia del Cronometro d’oro. “Noi come Scuola Allenatori – ha continuato Beretta – possiamo dire di essere all’avanguardia già da tempo: la Uefa ha infatti preso spunto dai nostri corsi per preparatore per realizzare i programmi didattici sotto la sua egida”. “Sono estremamente felice – ha sottolineato Coratti ricevendo il premio nell’auditorium di Coverciano – di ricevere questo prestigioso premio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Costantino Coratti (preparatore atletico del Napoli) premiato dalla Figc come miglior preparatore atletico dell’anno Articoli correlati Calcio serie C, il Perugia cambia lo staff: via vice allenatore e preparatore atleticoNella giornata di oggi summit in società al termine del quale si è deciso di esonerare Ortolani e Cellio. Can Yaman dopo l’arresto per droga, parla il suo preparatore atletico: “Cosa faceva davanti a me”Continua a far mormorare l’arresto, e il successivo rilascio, di Can Yaman per droga.