Un nuovo approfondimento sul legame tra musica e cinema vede protagonista un’icona mondiale, che ha raccontato come un’esperienza di trucco e costumi a New York lo abbia fatto apprezzare il mondo del cinema. L’artista ha sempre desiderato interpretare ruoli raffinati sul grande schermo, ma è stato proprio quel momento a far emergere in lui un interesse crescente verso questa forma d’arte.

“Avevo sempre sognato di interpretare qualche personaggio raffinato in un film, ma fu proprio quell’esperienza di trucco e costumi, assieme ai professionisti di New York, che mi fece capire quanto possa essere meraviglioso il cinema. Il set fu una grande scuola. Dovevo trasformarmi e sfuggire alla mia personalità”. Così, nella sua autobiografia Moonwalk, uscita nel 1988, Michael Jackson racconta il suo debutto come attore in The Wiz, musical del 1978 tratto dal Mago di Oz, in cui affianca la sua storica “amante, madre e sorella” Diana Ross. “Sul set venivano continuamente bambini in visita e io mi divertivo con loro, rispondendo alle loro domande da perfetto Spaventapasseri.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il cinema, l’amore segreto (ma mai corrisposto) di Michael Jackson

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