Claudio Pallitto, personal trainer romano, è da diversi anni al fianco di Micaela Ramazzotti. È noto per essere estraneo al mondo del gossip e si occupa principalmente di allenamenti e benessere. La loro relazione è stata confermata pubblicamente e si sono spesso mostrati insieme in occasioni pubbliche e private. Pallitto sta per sposare l’attrice, secondo quanto riferito.

Personal trainer romano estraneo al mondo del gossip, Claudio Pallitto è da ormai tra anni accanto a Micaela Ramazzotti. Un amore solido, arrivato dopo l’addio dell’attrice a Paolo Virzì, che presto verrà coronato dalle nozze. Chi è Claudio Pallitto: la carriera e le nozze con la Ramazzotti. Claudio Pallitto ha 40 anni ed è titolare di una palestra sull’Appia Antica, a Roma. È padre di due figlie e lontano dal mondo dello spettacolo. A renderlo protagonista della cronaca rosa il suo legame con Micaela Ramazzotti, una delle attrici italiane più amate e seguite. L’incontro fra i due è avvenuto nel 2022 sul set del film Felicità, primo lavoro da regista dell’attrice. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Claudio Pallitto, il futuro marito di Micaela Ramazzotti

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