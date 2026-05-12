Micaela Ramazzotti si sposa oggi A officiare è Francesca Fagnani | Una decisione presa all’ultimo ecco perché

Oggi l’attrice italiana nota per le sue interpretazioni cinematografiche si sposa con il suo compagno. La cerimonia si svolge con la presenza dell’officiante Francesca Fagnani, che ha dichiarato che la decisione di sposarsi è stata presa all’ultimo momento. La coppia ha deciso di celebrare l’unione nel corso di questa giornata di maggio.

È il giorno del “sì” per Micaela Ramazzotti. L’attrice, volto tra i più amati del cinema italiano, sposa oggi, 12 maggio, il compagno Claudio Pallitto. Una cerimonia civile, avvolta dal massimo riserbo, che si svolge in una location suggestiva in provincia di Perugia. Nonostante la volontà di.🔗 Leggi su Today.it

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