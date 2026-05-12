Micaela Ramazzotti si sposa e Francesca Fagnani partecipa con un ruolo molto speciale | non è la testimone ma…

Micaela Ramazzotti si è sposata con il compagno Claudio Pallitto in una cerimonia civile in Umbria, a cui hanno partecipato solo amici e familiari stretti. La cerimonia si è tenuta in un ambiente tranquillo e riservato, lontano dai riflettori del pubblico e dei media. Frattanto, Francesca Fagnani ha preso parte all’evento con un ruolo particolare, senza essere testimone, ma senza specificarne i dettagli.

Per Micaela Ramazzotti è arrivato il giorno del secondo sì. L’attrice ha scelto di sposare il compagno Claudio Pallitto con una cerimonia civile organizzata lontano dai riflettori, in Umbria, circondata soltanto dagli affetti più stretti. Ma a sorprendere tutti è soprattutto un dettaglio: ad avere un ruolo centrale durante il matrimonio sarà Francesca Fagnani, che non parteciperà come semplice invitata, ma vestirà i panni dell’ officiante. Micaela Ramazzotti si sposa e al suo fianco c’è. Francesca Fagnani!. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto convoleranno a nozze oggi, 12 maggio, con una celebrazione civile in provincia di Perugia.🔗 Leggi su Donnapop.it

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