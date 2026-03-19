Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sposano | l’indiscrezione sulle nozze in estate

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto stanno pianificando di sposarsi questa estate. L’attrice e il personal trainer, che sono insieme dal 2023, sembrano ormai vicini a celebrare il loro matrimonio. La notizia circola tra fonti vicine ai due e si parla di un evento imminente. La coppia non ha ancora confermato ufficialmente, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Fiori d’arancio per Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: l’attrice e il personal trainer, insieme dal 2023 sarebbero vicini alle nozze. È quanto si vocifera sempre più insistentemente sulla coppia, che starebbe organizzando il matrimonio per questa estate. Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, le nozze in estate: l’indiscrezione. Sarebbe tutto pronto per le nozze di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: a farlo sapere il settimanale Chi, secondo il quale la coppia sarebbe vicina a giurarsi amore eterno. “ Chi può svelare che fervono i preparativi e che la coppia pronuncerà il fatidico sì quest’estate. Una cerimonia intima, quasi segreta, con pochissimi invitati”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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