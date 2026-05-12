Durante un’intervista radiofonica, Carlo Calenda ha parlato della relazione con sua moglie, Violante Guidotti, descrivendola con toni scherzosi e riferendo che ogni pochi mesi lei si arrabbia, costringendolo a dormire in un hotel vicino alla stazione Termini, dove è già conosciuto. Ha anche scherzato chiamandola “Violent” e definendola una delle donne più cattive dell’universo. Le sue parole sono state accompagnate da battute sul loro rapporto.

“Mia moglie è veramente una delle donne più cattive che l’universo abbia mai prodotto”: scherza, Carlo Calenda quando, ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio 2, racconta della moglie Violante Guidotti. Ai conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, il leader di Azione dà un’idea della vita di coppia: “Si chiama Violante ma è soprannominata Violent. La mia condizione esistenziale è una condizione di conflitto perenne, che è la ragione per cui siamo insieme da 35 anni, l’ho conquistata a una festa. Io ero molto elegante, in smoking, lei in vestito lungo”. Una fiaba? Non proprio, perché la mattina dopo il commento di Violente è una staffilata: “Senza smoking, quanto sei brutto”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie si chiama Violante, soprannome Violent. Ogni 3 o 4 mesi si arrabbia e mi manda a dormire in un albergo vicino alla stazione Termini, dove ormai mi conoscono”: Carlo Calenda racconta

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