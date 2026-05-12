Calenda a ‘Maschio Selvaggio’ | Mia moglie ogni tanto mi manda a dormire in hotel

Durante una puntata di 'Maschio Selvaggio', il politico ha condiviso alcuni aspetti della sua vita personale, tra cui il fatto che sua moglie a volte gli chiede di andare a dormire in hotel. La conversazione, condotta in modo diretto e senza filtri, ha toccato temi che vanno dalla politica alla famiglia e ai sentimenti. L'intervista si è svolta su Rai Radio2, con i conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

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