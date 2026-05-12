Calenda a ‘Maschio Selvaggio’ | Mia moglie ogni tanto mi manda a dormire in hotel
Durante una puntata di 'Maschio Selvaggio', il politico ha condiviso alcuni aspetti della sua vita personale, tra cui il fatto che sua moglie a volte gli chiede di andare a dormire in hotel. La conversazione, condotta in modo diretto e senza filtri, ha toccato temi che vanno dalla politica alla famiglia e ai sentimenti. L'intervista si è svolta su Rai Radio2, con i conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.
(Adnkronos) – Carlo Calenda si racconta a 'Maschio Selvaggio', il programma di Rai Radio2 condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, in una conversazione ironica, personale e senza filtri, tra politica, famiglia, amore e libertà. Calenda racconta con autoironia il rapporto con la moglie Violante, con cui sta insieme da 35 anni. "Mia moglie è. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Gli HIGHLIGHTS della CINQUANTASEIESIMA PUNTATA di MASCHIO SELVAGGIO, in onda su Rai Radio2 ogni sabato e domenica dalle 21 alle 22 con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Ospite è stato Carlo Calenda #NunziaDeGirolamo #Maschio facebook
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