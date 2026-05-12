Carlo Calenda si racconta a Maschio Selvaggio, il programma di Rai Radio2 condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, in una conversazione ironica, personale e senza filtri, tra politica, famiglia, amore e libertà. Calenda racconta con autoironia il rapporto con la moglie Violante, con cui sta insieme da 35 anni. "Mia moglie è veramente una delle donne più cattive che l’universo abbia mai prodotto", scherza Calenda. "Si chiama Violante ma è soprannominata Violent. La mia condizione esistenziale è una condizione di conflitto perenne, che è la ragione per cui siamo insieme da 35 anni, l’ho conquistata a una festa. Io ero molto elegante, in smoking, lei in vestito lungo".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carlo Calenda a "Maschio Selvaggio": "Mia moglie ogni tanto mi manda a dormire in hotel"

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Leggi anche: Blind: «Dopo X Factor mi sono fidato delle persone sbagliate. Per mia moglie non ho parlato con mia madre per quattro anni e ho chiuso i ponti con la musica: ho sofferto tanto, ma Sanremo è stata la mia rinascita»

Argomenti più discussi: Il dogma di Carlo Calenda. Un terzismo utile a Meloni; Scontro Salvini-Giuli, Calenda: Meloni irritata? E chi è, Maria Antonietta?; Il visore di Rocca, la maglietta di Calenda, il fermacarte di Rubio. Queste le avete viste?; In altre Parole: tra gli ospiti Riccardo Cocciante e Carlo Calenda.

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