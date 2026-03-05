Mario Ruoso, patron di TelePordenone, è stato fermato e ha confessato di essere l’autore dell’omicidio di Loriano Bedin, 67 anni, suo storico collaboratore. Bedin è stato ucciso in un episodio che ha sconvolto la comunità locale. Ruoso ha ammesso di aver compiuto il gesto, e al momento si trova sotto custodia. La procura ha formalizzato l’accusa di omicidio premeditato.

PORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico collaboratore dell'imprenditore. L'uomo, difeso d'ufficio dall'avvocato Valter Buttignol, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio reso in Questura a Pordenone davanti al Pm Federica Urban. «Sì, sono stato io», avrebbe detto Bedin. Il 67enne era stato assunto nei primi anni Ottanta dall'emittente televisiva e vi aveva lavorato fino al 2024, quando TelePordenone aveva cessato le trasmissioni cedendo le frequenze. Anche dopo la chiusura... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ruoso, fermato Loriano Bedin: «Sono stato io». Il 67enne ha confessato: è accusato di omicidio premeditato. «Uno di famiglia», chi è

Ruoso, fermato Loriano Bedin: «Sono stato io», il 67enne ha confessato il delitto. «Uno di famiglia», chi è il collaboratore del patron di TelePordenonePORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico...

Ruoso, fermato Loriano Bedin: il 67enne ha confessato il delitto. «Uno di famiglia», chi è il collaboratore del patron di TelePordenonePORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato in qualità di indiziato di omicidio Loriano...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Loriano Bedin.

Discussioni sull' argomento Omicidio patron TelePordenone: collaboratore, sono stato io; Ciriani, archiviazione per la 'prof' in stato d’ira: non diffamò Ribetti.

Ruoso, fermato Loriano Bedin: il 67enne ha confessato il delitto. «Uno di famiglia», chi è il collaboratore del patron di TelePordenonePORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato in qualità di indiziato di omicidio Loriano Bedin, ... ilgazzettino.it

Loriano Bedin ha confessato l'omicidio di Mario Ruoso: chi è l'assassinoOmicidio del patron di TelePordenone: Loriano Bedin ha confessato il delitto di Mario Ruoso. Movente economico. nordest24.it

ULTIM'ORA - Loriano Bedin ha confessato l'omicidio di Mario Ruoso: chi è l'assassino --> https://www.nordest24.it/omicidio-ruoso-confessione-loriano-bedin - facebook.com facebook