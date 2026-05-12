Nicola Porro ha risposto a Sigfrido Ranucci e Claudio Bartoli in merito alla vicenda di Garlasco, affermando che la fonte utilizzata non è stata inventata. La discussione si è concentrata sui metodi e le fonti impiegate nei servizi televisivi riguardanti il caso. Porro ha sostenuto di aver basato le sue affermazioni su dati verificabili e non su ipotesi personali. La querelle tra i giornalisti continua a suscitare attenzione nell’ambito mediatico.

Nicola Porro contro Sigfrido Ranucci e Claudio Bartoli Che cosa ha detto Ranucci Garlasco, l'Ordine dei Giornalisti: "Situazione devastante" Nicola Porro contro Sigfrido Ranucci e Claudio Bartoli “Quarta Repubblica”, di recente, ha mostrato un video realizzato con l’intelligenza artificiale ipotizzando come avrebbe potuto agire Andrea Sempio secondo quanto trapelato dalle indagini dei pm di Pavia sul delitto di Garlasco. Claudio Bortoli ha criticato duramente tale scelta editoriale. Nicola Porro, nella puntata dell’11 maggio, ha replicato al collega, lanciando anche una stoccata a Ranucci. Sigfrido Ranucci “Vorrei segnalare un passaggio all’Ordine dei Giornalisti e al suo presidente – ha dichiarato il conduttore – noi lavoriamo su fonti primarie.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nicola Porro attacca Sigfrido Ranucci parlando di Garlasco, "non è che mi sono inventato la fonte"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Grazia Nicole Minetti, Nicola Porro e Alessandro Sallusti provocano Sigfrido Ranucci sull'errore su di NordioNicola Porro e Alessandro Sallusti attaccano Sigfrido Ranucci sul caso che investe il ministro Carlo Nordio e Nicole Minetti, accusando il...

“La camorra dietro l’attentato a Sigfrido Ranucci”. La rivelazione di Giletti: sono arrivati dalla CampaniaRoma, 30 marzo 2026 - L'attentato contro Sigfrido Ranucci porta la firma della camorra.

Argomenti più discussi: Grazia Nicole Minetti, Nicola Porro e Alessandro Sallusti provocano Sigfrido Ranucci sull'errore su di Nordio; La supercazzola di Sigfrido: ecco l’imbarazzante video di Ranucci; Nordio fa causa: il ministro chiede i danni a Ranucci; Trump vs Papa, non è solo uno smacco ai cattolici.

Nicola Sassari Schmook - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Grazia Nicole Minetti, Nicola Porro e Alessandro Sallusti provocano Sigfrido Ranucci sull'errore su di NordioNicola Porro attacca Ranucci sul caso Nordio-Nicole Minetti: gli attacchi ironici in tv del conduttore e di Alessandro Sallusti: Vale tutto ... virgilio.it