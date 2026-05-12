Le indagini sul delitto di Garlasco sono tornate a focalizzarsi su Andrea Sempio, grazie a nuove intercettazioni ambientali che gli inquirenti considerano significative. In un’intervista, Sempio ha raccontato di un episodio accaduto quando aveva 19 anni, che adesso assume un ruolo centrale nelle ricostruzioni investigative. Le attività degli investigatori proseguono per chiarire i dettagli di questa vicenda e verificare possibili collegamenti con il delitto di Chiara Poggi.

Le più recenti attività investigative sul delitto di Garlasco tornano a porre al centro Andrea Sempio e alcune intercettazioni ambientali ritenute rilevanti dagli inquirenti nella ricostruzione dell’ omicidio di Chiara Poggi. Si tratta, in particolare, di dialoghi registrati nel 2017 all’interno dell’auto dell’indagato e oggi rivalutati alla luce di nuovi approfondimenti tecnici e investigativi. Secondo quanto emerge dagli atti, le intercettazioni costituirebbero uno dei punti più sensibili del nuovo filone, insieme alle consulenze tecniche e alla ricostruzione dei movimenti nella zona della villetta di via Pascoli nella mattina del 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mi è successo a 19 anni”. Andrea Sempio, l’intercettazione choc cambia tutto

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#Garlasco, in esclusiva l'intercettazione di Andrea Sempio: È successo qualcosa quel giorno...alle 9:30 a casa. Per la procura sta parlando dell'orario della morte di Chiara Poggi #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

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