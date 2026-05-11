Garlasco intercettazione del 2017 incastrerebbe Andrea Sempio sull' orario dell' omicidio | Successo alle 9.30

Un'intercettazione del 2017 avrebbe indicato che l'omicidio si sarebbe verificato alle 9:30. Nella conversazione registrata, un sospettato afferma che si trovava a casa alle 9:30. La Procura ha analizzato il contenuto dell'intercettazione nel corso delle indagini. La discussione sull'orario del delitto rappresenta uno degli aspetti principali sotto esame dagli inquirenti.

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