Garlasco intercettazione del 2017 incastrerebbe Andrea Sempio sull' orario dell' omicidio | Successo alle 9.30
Un'intercettazione del 2017 avrebbe indicato che l'omicidio si sarebbe verificato alle 9:30. Nella conversazione registrata, un sospettato afferma che si trovava a casa alle 9:30. La Procura ha analizzato il contenuto dell'intercettazione nel corso delle indagini. La discussione sull'orario del delitto rappresenta uno degli aspetti principali sotto esame dagli inquirenti.
Le intercettazioni sono centrali nel nuovo filone di indagine del caso di Garlasco, ma anche dal 2017 arrivano interessanti informazioni. Secondo la Procura di Pavia un’intercettazione, riletta alla luce dei dati aggiornati, aggraverebbe la posizione di Andrea Sempio. Si tratterebbe di un passaggio nel quale l’indagato fa riferimento a un orario specifico, le 09:30, che dovrebbe fare riferimento all’omicidio di Chiara Poggi. Nuova intercettazione Cosa dice Sempio? Quanto possono pesare su un nuovo processo? Nuova intercettazione Non è una nuova intercettazione, ma una vecchia registrazione di Andrea Sempio che potrebbe essere un elemento capace di aggravare la sua posizione nelle nuove indagini.🔗 Leggi su Virgilio.it
Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi”
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