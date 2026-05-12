Emma Marrone ha parlato del rapporto con Stefano De Martino in un’intervista a Vanity Fair, descrivendo la frequenza delle sue chiamate e i dettagli del loro legame attuale. La cantante ha condiviso come si senta in relazione a questa collaborazione e al rapporto che si è sviluppato nel tempo. La conversazione si è concentrata sui loro scambi recenti e sulla natura delle comunicazioni tra i due.

In un’intervista rilasciata recentemente a Vanity Fair, Emma Marrone ha deciso di aprire il proprio cuore raccontando il legame profondo che la unisce oggi a Stefano De Martino. Mentre il conduttore campano si appresta ad affrontare la prova più complessa della sua intera carriera professionale, ovvero la conduzione del Festival di Sanremo, la cantante salentina emerge come una figura di sostegno fondamentale e inaspettata. Emma ha confermato che tra i due esiste un dialogo costante, svelando come lo showman la contatti con frequenza per ricevere suggerimenti e condividere le proprie ansie legate al debutto sul prestigioso palco dell’ Ariston.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi chiama spesso”. Emma, la confessione su De Martino: fan al settimo cielo

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