una pedalata in ricordo di angiolo del tongo a due anni dalla scomparsa

Sabato 28 marzo si terrà la seconda edizione del “Giro DT”, una pedalata organizzata in ricordo di Angiolo Del Tongo, a due anni dalla sua scomparsa. L’evento prenderà il via alle 9 e coinvolgerà ciclisti di diverse età che si ritroveranno per commemorare la figura di Del Tongo attraverso una corsa in bicicletta. La manifestazione si svolgerà nella zona di Arezzo.

Arezzo, 25 marzo 2026 – . Sabato 28 marzo è in programma la seconda edizione del “Giro DT” che, con partenza alle 9.00 dallo stadio di Arezzo, tornerà a proporre un tour cicloturistico tra la città e la Valdichiana all’insegna di sport, aggregazione e memoria. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è nata con la volontà di utilizzare le due ruote come strumento per consolidare amicizie, condividere esperienze e, soprattutto, rendere omaggio all’apprezzato imprenditore e ciclista aretino che fu improvvisamente stroncato da un malore nel marzo del 2024. Il “Giro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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