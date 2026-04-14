Ricordo di Mario Napoli a 50 anni dalla sua scomparsa | appuntamento a Palazzo Sant' Agostino

Venerdì 17 aprile alle 16 si terrà a Salerno un evento dedicato al ricordo di Mario Napoli, a 50 anni dalla sua scomparsa. L’appuntamento si svolgerà nella Sala Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino, un luogo di rappresentanza istituzionale. L’iniziativa ha come obiettivo celebrare la memoria del personaggio e coinvolge figure pubbliche e cittadini. La manifestazione prevede interventi e momenti di riflessione aperti al pubblico.

Ricordo di Mario Napoli a 50 anni dalla sua scomparsa: questo è il titolo dell’evento che si svolgerà a Salerno nell’accogliente cornice della Sala Bottiglieri a Palazzo Provinciale Venerdì 17 Aprile alle ore 16. L’incontro, è promosso e organizzato dal Centro per l’Archeologia Alfonso de.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Davide Astori, il ricordo a 8 anni dalla sua scomparsa A Palazzo Esposizioni un mese di cinema con Fritz Lang: retrospettiva a 50 anni dalla scomparsaIl percorso prende avvio con il restauro di Metropolis, capolavoro assoluto del cinema muto e grande classico distopico ambientato proprio nel 2026,... Argomenti più discussi: L'Archeologo e la sua città; L'Archeologo e la sua città: il 'Ricordo di Mario Napoli a 50 anni dalla sua scomparsa' venerdì 17 alla Provincia di Salerno.; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Visioni contemporanee: mostre, installazioni e laboratori di creatività diffusa: sette progetti per Cultura Napoli 2026. Sorrento, concerto di Mario Rosini al Teatro Tasso, in ricordo di Mariano RussoIl 22 dicembre, alle ore 20, il Teatro Tasso di Sorrento ospita il concerto di Mario Rosini, voce e piano, in trio con Paolo Romano al basso elettrico e Mimmo Campanale alla batteria, dedicato alla ... napoli.repubblica.it In ricordo di Mario Adorf. Qui lo vediamo interpretare nel 1972 il direttore del circo ne “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini. - facebook.com facebook