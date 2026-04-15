Dopo più di mezzo secolo chiude lo storico ristorante Il Pescatore di Fossacesia | Non siete stati clienti ma parte della nostra storia

Dopo oltre cinquant’anni di attività, il ristorante Il Pescatore di Fossacesia chiude le sue porte. Nel corso degli anni ha preparato piatti di pesce per clienti abituali, visitatori occasionali e turisti di passaggio, diventando un punto di riferimento nella zona. La gestione ha ringraziato chi ha condiviso momenti e ricordi all’interno di questo locale, sottolineando che non sono stati semplici clienti, ma parte della loro storia.

Per più di mezzo secolo ha deliziato i palati con gustosi piatti di pesce, ospitando cene speciali, ricorrenze, occasioni da festeggiare o turisti di passaggio. Ma ora, il ristorante Il Pescatore di Fossacesia scrive la parola fine su una storia durata più di 50 anni. Il giorno di Pasquetta, per.🔗 Leggi su Chietitoday.it Chiude il ristorante Pierino Penati: addio a una parte della storia della cucina brianzolaUn punto di riferimento anche per tantissimi brianzoli che in quel locale hanno festeggiato i momenti più belli e importanti della loro vita Per...