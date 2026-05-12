Lunedì 18 maggio alle 19,30 il liceo Minghetti di Bologna ospiterà un evento speciale. Gli studenti organizzeranno un Gran ballo storico, promosso dall’associazione 8cento Aps, che coinvolgerà la comunità cittadina. La serata prevede anche un momento dedicato al jazz, offrendo un’esperienza che unisce atmosfere antiche e musica moderna. L’ingresso è aperto a chi desidera partecipare e scoprire questa iniziativa culturale.

Bologna, 12 maggio 2026 - La cittadinanza è invitata: alle 19,30 di lunedì 18 maggio, gli studenti del liceo Minghetti daranno vita alla suggestiva rievocazione di un Gran ballo Storico, curato da 8cento Aps. Dopodiché alle 20, con balzo storico di qualche secolo, sempre nel liceo di via Nazario Sauro, concerto jazz del trio Blue Mingus Legacy che vedrà ex studenti, coordinati da Gianluca Marvulli e dal docente del liceo di Alberto Gualandi. Et voilà, l a Notte europea dei Musei è servita dai minghettian i che apriranno, in via straordinaria, il loro liceo per un serie di eventi rivolti alla città. Si comincia alle 18. Una notte con cui il Minghetti vuole sancire il forte radicamento con gli enti culturali del territorio e vuole essere una prima tappa di un percorso di collaborazione e di rilancio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Metti una notte al liceo Minghetti: il gran ballo storico (e poi il jazz)

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