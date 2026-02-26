Francesco da bidello a prof di greco al liceo Minghetti | Una delle tante odissee di noi giovani insegnanti

Dopo anni trascorsi tra i corridoi come bidello, un giovane insegnante di greco ottiene finalmente la cattedra al liceo Minghetti. La sua storia riflette le difficoltà e le sfide che molti giovani professionisti incontrano nel percorso verso una stabilità lavorativa nel settore dell’istruzione. La sua esperienza testimonia come il percorso di formazione possa essere lungo e complesso.

Bologna, 26 febbraio 2026 – Quattro anni come bidello al liceo Minghetti, e poi finalmente la tanto attesa chiamata per una cattedra come docente di greco e latino, paradossalmente nella stessa scuola, fra i complimenti degli studenti che prima erano abituati a vederlo come un componente del personale Ata. E’ la storia di Francesco Morleo, 31 anni, originario del Salento e laureato all’Università di Bologna. Professore, una chiamata tanto attesa quanto inaspettata, non è così? "Avevo già accettato il primo contratto annuale come bidello quanto è arrivata la proposta di tre mesi come docente di greco e latino. Ho accettato, senza voltarmi indietro, pur essendo grato all’esperienza accumulata in questi anni come personale Ata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

