Arriva il maltempo | rovesci e temporali sensibile calo delle temperature

Un fronte di maltempo si sta avvicinando alla regione, portando con sé rovesci e temporali. Nel corso delle prossime ore, le temperature subiranno un calo significativo, mentre il cielo si farà più nuvoloso. La perturbazione atlantica, attualmente in movimento verso la Francia, sta influenzando il clima locale e sostituendo l’anticiclone che aveva garantito condizioni più stabili nei giorni scorsi.

L’anticiclone che ha protetto la Lombardia durante il ponte del 1° maggio sta cedendo sotto la spinta di una perturbazione atlantica in approfondimento sulla Francia L’anticiclone che ha protetto la Lombardia durante il ponte del 1° maggio sta cedendo sotto la spinta di una perturbazione atlantica in approfondimento sulla Francia. La saccatura ha raggiunto la regione nella notte, con correnti umide da sud-ovest in quota e una fase di marcato maltempo concentrata tra la giornata odierna e mercoledì, accompagnata da rovesci e locali temporali. Le temperature subiranno un sensibile calo dei valori massimi, riportandosi su valori in linea o lievemente inferiori alle medie del periodo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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