Alle prime ore del 12 maggio 2026, alle 6:15, le previsioni indicano un clima più stabile al Nord, con condizioni meteo generalmente serene al mattino. La giornata è annunciata con un cielo poco nuvoloso e poche piogge, favorendo un inizio di giornata tranquillo per la città. Le temperature sono previste in aumento rispetto ai giorni precedenti, con venti poco intensi.

meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo più stabile Sto in gran parte delle regioni residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia al pomeriggio Ampi spazi di sereno su tutti i settori con ultimi disturbi ancora sul Friuli in serata e nottata tempo e prevalenza il cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con Maggiore nuvolosità lungo l'Appennino al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabili con possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne in serata tempo generalmente asciutto con nuvolosità irregolare...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 12-05-2026 ore 06:15

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