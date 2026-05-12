Domani e dopodomani, sull’Italia si prevede un peggioramento del tempo a causa di fronti atlantici e aria più fresca che porteranno temporali, grandine e vento. La fase instabile interesserà in particolare le zone del Centro-Nord, con condizioni meteorologiche che varieranno rapidamente nel corso delle ore. Le previsioni indicano che queste perturbazioni si estenderanno in molte aree, con un peggioramento delle condizioni atmosferiche durante la seconda metà della settimana.

Roma - Fronti atlantici e aria più fresca porteranno temporali, grandine e vento: tra giovedì e venerdì fase instabile soprattutto al Centro-Nord. Il mese di maggio continua a muoversi su binari instabili, con l’Italia esposta a una nuova serie di perturbazioni atlantiche. Dopo una fase ancora in parte protetta dall’anticiclone, soprattutto al Sud, la situazione è destinata a cambiare per l’affondo di una saccatura nord-atlantica, pronta a scendere di latitudine e a riportare piogge, temporali e un generale calo termico. La fase più dinamica riguarderà soprattutto il Centro-Nord, dove tra giovedì e venerdì potranno svilupparsi fenomeni localmente intensi.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, nuove perturbazioni in arrivo: ecco dove colpirà il maltempo sull’Italia ora

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